Diego Della Valle: "È una tragedia, Astori si meritava di essere l'idolo dei tifosi viola. Ragazzo d'oro"

"E' una tragedia e bisogna rispettare il momento, Davide era un ragazzo stupendo". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24, Diego Della Valle ricorda Davide Astori, difensore della...

"E' una tragedia e bisogna rispettare il momento, Davide era un ragazzo stupendo". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24, Diego Della Valle ricorda Davide Astori, difensore della Fiorentina che era diventato un simbolo per la tifoseria viola. "Era quello che si meritava, un ragazzo di prim'ordine con una bella famiglia e infatti da una famiglia come la sua è venuto un ragazzo come lui", aggiunge Diego Della Valle, che sul rinnovo che Astori avrebbe firmato nei prossimi giorni dice: "Quello è superfluo, sarebbe stato grande comunque".

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