MONTELLA TORNA ALLA FIORENTINA? TUTTA LA VERITÀ. TECNICO DISPONIBILE MA NESSUN CONTATTO

di Flavio OgnissantiSiamo rimasti tutti sorpresi dalla possibilità svelata ieri da Enzo Bucchioni su un possibile ritorno a Firenze di Vincenzo Montella a fine stagione per sostituire Stefano Pioli. S...

di Flavio Ognissanti

Siamo rimasti tutti sorpresi dalla possibilità svelata ieri da Enzo Bucchioni su un possibile ritorno a Firenze di Vincenzo Montella a fine stagione per sostituire Stefano Pioli. Secondo Bucchioni, alla base di questa ipotesi ci sarebbe una pace ritrovata tra Diego Della Valle e l'allenatore.

La verità però è un'altra.

Il tecnico ex Milan a Firenze ci tornerebbe di corsa, nel capoluogo toscano si è trovato benissimo sotto tutti i punti di vista. Inutile ricordare come quella viola sia stata la miglior esperienza da allenatore di Montella.

Però a questa volontà assolutamente positiva del tecnico c'è di contro la realtà dei fatti. La famiglia Montella non sa nulla di questa possibilità e non ci sono stati contatti di nessun genere con la società viola che, lo ricordiamo, ha l'accordo in mano con Eusebio Di Francesco.