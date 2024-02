Diego Della Valle difende Chiara Ferragni: “Con noi si è sempre comportata bene. È stata seria”

Tra le tante voci contrarie all’influencer, c’è però Diego Della Valle a schierarsi al fianco di Chiara Ferragni, membro del consiglio di amministrazione di Tod’s. Mentre l’imprenditrice è al centro di indagini giudiziarie e ora anche articoli di gossip per il presunto addio a Fedez, il re delle scarpe la difende:

«Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza. Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone».

Ha inoltre aggiunto il presidente di Tod’s: «Lasciate che le cose abbiano il loro corso. Fate giudicare le persone nei posti delegati per farlo. E poi prenderemo ognuno le nostre decisioni. Trattiamo l’argomento in modo molto serio. Aspettiamo tutte le decisioni da prendere».

Ferragni è attualmente sotto indagine per truffa aggravata in relazione alla multa inflitta dalla autorità Antitrust a due sue società per il pandoro “Pink Christmas”. Ferragni è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Tod’s il 21 aprile 2021. All’epoca, l’annuncio ha provocato un significativo aumento del valore delle azioni di Tod’s in Borsa, con un incremento di oltre 100 milioni di euro in un solo giorno.

