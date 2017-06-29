Diego Della Valle e un investimento da 25.000 euro che però non riguarda la Fiorentina
A dare l'annuncio è stato Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Proseguono gli investimenti di Diego Della Valle nel campo dell'arte e della ristrutturazione
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 17:19
Continuano gli investimenti nel campo dell'arte e della ristrutturazione dei monumenti antichi da parte dei proprietari della Fiorentina: nella fattispecie, come ha raccontato oggi il sindaco di Benevento Clemente Mastella, sarà Diego Della Valle che nell'arco dei prossimi mesi donerà 25.000 euro al Comune campano per illuminare l’antico obelisco egiziano di Piazza Papiniano.
Fonte: sannipage.com