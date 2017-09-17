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DIEGO DELLA VALLE: "LASCIATE IN PACE LA FIORENTINA, VICINO A LEI SOLO I TIFOSI VERI NON AVVOLTOI"

Diamo tempo a questa squadra, poi ne riparleremo. Ma io sbaglio a parlare..." così il patron viola Diego Della Valle

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2017 16:52
DIEGO DELLA VALLE: "LASCIATE IN PACE LA FIORENTINA, VICINO A LEI SOLO I TIFOSI VERI NON AVVOLTOI" -
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"La Fiorentina? Togliamogli gli avvoltoi di torno e facciamola lavorare con vicino i fiorentini veri e i tifosi come gliene vogliamo io e mio fratello". Firmato Diego Della Valle. Il proprietario del club viola, a margine della giornata inaugurale del salone mondiale delle calzature alla Fiera di Milano, non nasconde la soddisfazione per le due vittorie consecutivo della sua Fiorentina dopo un inizio stentato in campionato. "Io della Fiorentina non dovrei parlare - dice - perché in famiglia ognuno di noi fa il suo mestiere, e il presidente è mio fratello Andrea. Comunque - aggiunge -lasciamo lavorare la squadra, ne riparleremo tra un po'".

 

Gazzetta.it

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