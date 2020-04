Duecentomila euro per Capri, da destinare alle famiglie dell’isola in difficoltà economica per la crisi legata alla pandemia da Covid-19. La famiglia Della Valle, da sempre legata all’isola azzurra, annuncia il suo contributo per far fronte al disagio, in larga parte legato al mancato avvio della stagione turistica. E i sindaci di Capri e Anacapri rendono pubblico il gesto di Diego, imperatore del lusso mondiale con la griffe Tod’s, e dei suoi familiari. La donazione sarà versata sui conti correnti dedicati che i due comuni hanno aperto per ricevere i contributi di solidarietà a seguito dell’emergenza coronavirus: sull’isola c’è un unico caso positivo al Covid-19.

“Della Valle è stato il primo frequentatore di Capri a dare un segno di solidarietà importante elargendo una grossa somma – sottolinea il sindaco di Capri Marino Lembo – E’ un gesto che ci ha commosso e che ha dimostrato come sempre l’affetto e la stima che Diego Della Valle e la sua famiglia nutrono verso l’isola di Capri ed i suoi abitanti. Lui è un grande protagonista della vita caprese ed è fra i frequentatori più amati dell’isola per il suo carattere gioviale e semplice. Gli siamo grati per aver pensato a noi – ha aggiunto Lembo – in questo momento di grande difficoltà che stanno vivendo i due comuni”. Molto colpito anche il vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta, che ha ricevuto per primo la telefonata dell’imprenditore: “Proprio ad Anacapri – rivela – Della Valle ha fissato la sua dimora estiva nella villa che affaccia sulla baia di Punta Carena. Si sente uno di noi e appartenendo alla grande famiglia dell’isola è stato il primo ad accorrere in nostro aiuto per dare il suo contributo ed aiutarci in questo grave momento che speriamo di superare presto. La somma sarà impegnata per aiutare i tanti nostri concittadini che stanno vivendo un momento di crisi difficile ed inaspettato”.