Diego Della Valle: "Consideriamo Firenze come una famiglia ma ci dicano se vogliono altri proprietari"

Sì occupa Andrea della Fiorentina, io gli ho solo chiesto se adesso si sta divertendo. A Nardella dico..." così Diego Della Valle

Diego Della Valle ha parlato a Radio Bruno direttamente da Benevento, queste le sue parole:

"Chi si occupa della Fiorentina è mio fratello Andrea, io gli ho solo chiesto dove stia il divertimento, perché recentemente mi pare che ci si diverta poco. Lui decide in autonomia come sempre e lo fa con grande innamoramento della città di Firenze, che noi consideriamo come una famiglia. Non si può stare però in Paradiso a dispetto dei santi. I fiorentini hanno diritto di dire con chi vogliono stare, ma non per fare una conta pro e contro, bensì per farci capire quanta gente ha voglia che si faccia una squadra seria e quanta ha voglia di fare un cambiamento. Per noi le squadre di calcio sono di chi le costruisce ma anche di chi ci mette anima e cuore e non possiamo non tenerne di conto. Io come tifoso gli ho posto questa domanda. Nardella? Se vuole mi chiama e ci vediamo"