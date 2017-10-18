Diego Della Valle presente a Benevento? No, il motivo è una recente operazione all'occhio del patron viola

Restano poche le possibilità di vedere Diego Della Valle allo stadio a Benevento in occasione della sfida tra la Fiorentina e i giallorossi. Due giorni fa Diego ha subito un intervento all’occhio e ha...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2017 16:37

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