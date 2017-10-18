Nazione, Diego Della Valle contento, dopo l'incontro con Pioli ha vinto anche la sua battaglia in Lega Calcio

Diego Della Valle e il suo nuovo rapporto con il calcio. Pochi giorni fa ha incontrato Pioli e i dirigenti della Fiorentina dopo esserci stato in contatto per l’estate. Il patron tuttavia viene descri...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2017 11:33

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