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Nazione, Diego Della Valle contento, dopo l'incontro con Pioli ha vinto anche la sua battaglia in Lega Calcio

Diego Della Valle e il suo nuovo rapporto con il calcio. Pochi giorni fa ha incontrato Pioli e i dirigenti della Fiorentina dopo esserci stato in contatto per l’estate. Il patron tuttavia viene descri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 11:33
Nazione, Diego Della Valle contento, dopo l'incontro con Pioli ha vinto anche la sua battaglia in Lega Calcio -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Diego Della Valle e il suo nuovo rapporto con il calcio. Pochi giorni fa ha incontrato Pioli e i dirigenti della Fiorentina dopo esserci stato in contatto per l’estate. Il patron tuttavia viene descritto soddisfatto anche per l’approvazione del nuovo statuto in Lega, una battaglia che ha visto la Fiorentina in prima linea. Se davvero la Lega si doterà di professionisti esterni per gestire le sue funzioni vitali (compresa quella del controllo dei bilanci) la Fiorentina potrà rivendicare una buona parte dei meriti, avendo proposto per prima questa «rivoluzione culturale». Una sua presenza allo stadio domenica rimane improbabile.

La Nazione

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