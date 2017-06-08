Pioli si presenta alla Fiorentina con i comandamenti di Diego Della Valle. Obiettivo riaccendere l'entusiamo

Il nuovo tecnico viola si è presentato bene al mondo Fiorentina. Adesso parte un estate che deve essere di rilancio

Il Corriere Fiorentino parla del nuovo tecnico viola Stefano Pioli. Il tecnico ex Inter e Lazio sa benissimo che riaccendere l’entusiasmo della tifoseria sarà un compito difficilissimo, ma l’intesa con Corvino e il suo passato fiorentino potranno aiutarlo molto. “La mia Fiorentina dovrà superare i suoi limiti e tornare a divertire”. Divertire. Proprio il verbo che Diego Della Valle vorrebbe tornare ad associare alla Fiorentina. Ora si godrà un po’ di vacanza, a fine giugno poi sarà di nuovo qui. Con Corvino comunque resterà in contatto continuo. Il mercato è lungo e l’estate non è ancora cominciata.