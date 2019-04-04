"Pace fatta tra Diego Della Valle e Montella. Può tornare alla Fiorentina e rilanciare il progetto. Flop Corvino"

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:"Il primo pareggio ranieriano, sofferto, è arrivato con la Fiorentina. In tribuna c’era un grande ex di entrambe le...

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

"Il primo pareggio ranieriano, sofferto, è arrivato con la Fiorentina. In tribuna c’era un grande ex di entrambe le squadre, vale a dire Vincenzo Montella. Un caso? Può darsi, ma si parla di un riavvicinamento dell’allenatore alla Fiorentina.

In particolare Diego Della Valle avrebbe ritrovato un buon rapporto con Montella, si parla di un incontro in barca di qualche tempo fa, o comunque si sarebbero visti a Capri. Pubbliche relazioni? Tutto casuale? Chissà…Il divorzio, come ricorderete, fu brusco. Il licenziamento traumatico, ma il tempo aggiusta tutto e forse Montella ha capito che Firenze può essere un’occasione per tornare a fare bene calcio, mentre la Fiorentina con Montella in panchina ha vissuto il suo periodo migliore.

A volte ritornano? Vediamo. Ci sarebbero stati contatti e idee messe in circolo da intermediari. Certo che se davvero Diego Della Valle sta valutando una cosa del genere, vorrebbe dire che ha voglia di rilanciare per un progetto diverso e migliore di quello in essere che ha portato la Fiorentina lontana dalle zone della classifica che contano.

Se dovesse tornare Montella vorrebbe dire che i Della Valle hanno in mente una rivoluzione in tutto il comparto tecnico, per altro plausibile dopo questo Corvino-bis durato tre anni che ha portato al nulla.

A proposito di Corvino, chissà perché mi viene in mente Zaniolo lasciato libero due anni e mezzo fa proprio dal Ds viola dopo tanti anni di settore giovanile. Ora vale cinquanta milioni "