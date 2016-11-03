Sabato Diego Della Valle comprerà terreno di 5 mila metri quadri per una fabbrica ad Arquata

Arquata è uno dei comuni più colpiti dal terremoto, in quel posto nascerà presto una fabbrica dei Della Valle

Sabato, 5 novembre, il presidente del CIIP Pino Alati incontrerà Diego Della Valle per ufficializzare la vendita di un terreno di 5mila mq di cui la società è proprietaria in quel di Arquata del Tronto. E’ qui, in una delle città devastate dagli ultimi eventi sismici, che il patron della Tod’s ha deciso di costruire una fabbrica.

Ridare speranza e cercare di ricominciare insieme, questo lo scopo. “CIIP venderà l’area al prezzo a cui l’ha comprata qualche anno fa. Ritengo che bisogna ricominciare con un po’ di buon senso”, ha dichiarato ai microfoni di Radio Fermo Uno Alati. All’insegna del “buon senso” è l’azione del CIIP su tutti i fronti. Infatti, proprio oggi ci sarà la presentazione del bonus idrico, ne ha parlato nel corso della stessa intervista il presidente. “Andiamo a depennare l’aggravio della bolletta per le famiglie meno abbienti. Le domande scadranno il prossimo 30 novembre e la modulistica si trova sul sito”. A chiusura della diretta radiofonica c’è anche spazio per tornare sulla potabilità dell’acqua nel post sisma. “Sono qui a garantirne la sicurezza. Non si possono diffondere false informazioni che ledono anche la dignità degli operatori, alcuni dei quali questa notte erano a 1800 metri per riparare una condotta”.



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