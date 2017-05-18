Ferrara: "Sousa non fa giocare Saponara per dispetto alla societa. Diego Della Valle voleva Di Francesco"

Sousa non voleva Saponara. Non ha senso vendere Piccini che è un tuo giocatore" così Benedetto Ferrara a Radio Bruno

Il giornalista Benedetto Ferrara è stato ospite degli studi di Radio Bruno:

"Non ha senso vendere Piccini perché è tuo. Spero almeno che un profilo come quello di Venuti ora al Benevento si preso in esame.

Diego Della Valle aveva indicato Di Francesco che ha provato a capire cosa ne sarebbe stato di Bernardeschi, nel caso di sua cessione avrebbe voluto Berardi al suo posto.

Bernardeschi vorrei vederlo in una Fiorentina con sentimento. Sta cercando di capire in che tipo di squadra giocherà. Almeno un altro anno lo terrei. Lo spero.

Ilicic? Penso che andrà via. Sousa? La società ha deciso di farsi prendere in giro un anno fa. Non si immaginavano che arrivasse a questo punto. Ci deve essere uno che dice: ‘abbiamo sbagliato’.

Paulo Sousa non voleva Saponara, ci vuole un allenatore che motivi il calciatore. Il fatto che non gioca è un dispetto di Sousa alla società"