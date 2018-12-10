DDV ai giocatori: "Qui si fanno le cose insieme e seriamente. Sull'esonero di Pioli..."

Secondo quello che scrive La Nazione, la visita di Diego Della Valle in mattinata aveva anche avuto il senso di testimoniare la vicinanza della proprietà a squadra e dirigenti. «Qui si fanno le cose s...

Secondo quello che scrive La Nazione, la visita di Diego Della Valle in mattinata aveva anche avuto il senso di testimoniare la vicinanza della proprietà a squadra e dirigenti. «Qui si fanno le cose seriamente e insieme», questo il succo del discorso che il patron della Tod’s ha voluto rivolgere ai suoi giocatori. Ribadendo che la Fiorentina è contraria a cambiare la guida tecnica a campionato in corso. Il mercato è in arrivo e molto probabilmente la Fiorentina ha già le idee chiare su che cosa fare, ma prima serve una scossa alla classifica e sul campo. Questo ha ribadito a Reggio Emilia Diego Della Valle