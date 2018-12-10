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DDV ai giocatori: "Qui si fanno le cose insieme e seriamente. Sull'esonero di Pioli..."

Secondo quello che scrive La Nazione, la visita di Diego Della Valle in mattinata aveva anche avuto il senso di testimoniare la vicinanza della proprietà a squadra e dirigenti. «Qui si fanno le cose s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 10:55
DDV ai giocatori: "Qui si fanno le cose insieme e seriamente. Sull'esonero di Pioli..." - lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
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Secondo quello che scrive La Nazione, la visita di Diego Della Valle in mattinata aveva anche avuto il senso di testimoniare la vicinanza della proprietà a squadra e dirigenti. «Qui si fanno le cose seriamente e insieme», questo il succo del discorso che il patron della Tod’s ha voluto rivolgere ai suoi giocatori. Ribadendo che la Fiorentina è contraria a cambiare la guida tecnica a campionato in corso. Il mercato è in arrivo e molto probabilmente la Fiorentina ha già le idee chiare su che cosa fare, ma prima serve una scossa alla classifica e sul campo.  Questo ha ribadito a Reggio Emilia Diego Della Valle

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