Bucchioni: "De Laurentiis proverà a convincere Diego Della Valle per vendergli Chiesa"

Ecco un estratto dell'editoriale per Tuttomercatoweb.com di Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:"C’è poi De Laurentiis che proverà un’altra volta a convincere il suo amico Diego Della Valle a venderg...

Ecco un estratto dell'editoriale per Tuttomercatoweb.com di Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"C’è poi De Laurentiis che proverà un’altra volta a convincere il suo amico Diego Della Valle a vendergli Chiesa. Nella sua formazione del Napoli del futuro de Laurentiis vede Chiesa come nuovo Callejon che ha già superato i trent’anni. Anche questa è un’operazione complicata, la Fiorentina vorrebbe trattenere il ragazzo almeno per un’altra stagione, ha rinnovato da poco."