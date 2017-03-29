La mattinata di shopping di Diego Della Valle, comprata una parte della Gazzetta e del Corriere della Sera

L'investimento di questa mattina di Diego Della Valle si aggira sul milione e mezzo di euro

Il proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, ha passato la mattinata a fare shopping, solo che non si è dato a pantaloni e scarpe come qualsiasi uomo comune. Nel suo caso ha investito 1,5 milioni di euro per comprare lo 0,3% di azioni Rcs, Rizzoli-Corriere della Sera, editrice oltre che dello stesso Corriere, anche de La Gazzetta dello Sport. Della Valle era già presente nel board societario, ora amplia la quota a suo favore.

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