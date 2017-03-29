Labaro Viola

La mattinata di shopping di Diego Della Valle, comprata una parte della Gazzetta e del Corriere della Sera

L'investimento di questa mattina di Diego Della Valle si aggira sul milione e mezzo di euro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2017 13:38
La mattinata di shopping di Diego Della Valle, comprata una parte della Gazzetta e del Corriere della Sera -
News
Fiorentina
Diego Della Valle
Condividi

Il proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, ha passato la mattinata a fare shopping, solo che non si è dato a pantaloni e scarpe come qualsiasi uomo comune. Nel suo caso ha investito 1,5 milioni di euro per comprare lo 0,3% di azioni Rcs, Rizzoli-Corriere della Sera, editrice oltre che dello stesso Corriere, anche de La Gazzetta dello Sport. Della Valle era già presente nel board societario, ora amplia la quota a suo favore.
Calciomercato.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok