Repubblica: i Della Valle non hanno chiesto l'Europa a Pioli
Nessun obiettivo europeo: Diego Della Valle ha promesso a Pioli la vicinanza da parte della Proprietà ed ha chiesto un gioco piacevole.
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2017 16:04
Repubblica in edicola questa mattina racconta di un Diego Della Valle più vicino a tutti, come aveva sottolineato lo stesso Pantaleo Corvino.
In particolare frequenti sarebbero state le telefonate fatte dal patron a Stefano Pioli, il quale si sarebbe detto soddisfatto della squadra affidatagli. Entrambi però si sarebbero dati come unico obiettivo quello di sorprendere con i tanti nuovi giovani, senza alcun obiettivo europeo prefissato per la Fiorentina.