DDV:" Squadra manageriale cambiata, i risultati si vedranno più avanti."
Diego Della Valle è tornato a parlare brevemente della Fiorentina:“Il 2018 sarà un anno di transizione , la squadra dei manager è molto cambiata e ha iniziato a operare e credo che nella seconda parte...
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2018 10:33
Diego Della Valle è tornato a parlare brevemente della Fiorentina:“Il 2018 sarà un anno di transizione , la squadra dei manager è molto cambiata e ha iniziato a operare e credo che nella seconda parte dell’anno cominceremo a vedere i risultati del loro operato. Vogliamo che ogni marchio rispetti appieno i suoi valori e il suo Dna. "