DDV:" Squadra manageriale cambiata, i risultati si vedranno più avanti."

Diego Della Valle è tornato a parlare brevemente della Fiorentina:“Il 2018 sarà un anno di transizione , la squadra dei manager è molto cambiata e ha iniziato a operare e credo che nella seconda parte...

A cura di Redazione Labaroviola 27 febbraio 2018 10:33

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