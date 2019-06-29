Diego Della Valle: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa"

Ecco le parole di Diego Della Valle su Federico Chiesa. L'ex presidente viola ha parlato stamattina al Corriere dello Sport: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa se fossi...

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2019 10:33

18/11/2014 Roma. Rai. Trasmissione televisiva Porta a Porta. Nella foto Diego Della Valle

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