Diego Della Valle: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa"
Ecco le parole di Diego Della Valle su Federico Chiesa. L'ex presidente viola ha parlato stamattina al Corriere dello Sport: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa se fossi...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 10:33
Ecco le parole di Diego Della Valle su Federico Chiesa. L'ex presidente viola ha parlato stamattina al Corriere dello Sport: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa se fossimo restati alla Fiorentina. Nulla di più inverosimile."