Bucchioni: "Che errore non vendere Ilicic l'anno scorso. Diego Della Valle ha detto di non vendere"

L'ordine di Diego Della Valle è stato chiaro, non vendere e fare lo stadio. Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina" così Bucchioni a Radio Blu

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

'Ormai è quasi sicuro che il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Pioli, sono anche rimase poche alternative. Diego Della Valle voleva un allenatore italiano, Sarri era una follia, Semplici sta vivendo una favola a Ferrara, Giampaolo ha firmato il rinnovo a Genova, quindi non ne rimane tantissimi altri. Pioli ha molto carattere, poi bisogna vedere la squadra che gli fanno trovare.

Questa società sbaglia sempre i tempi di intervento. Fare calcio a Firenze è bellissimo e appagante se fatto nel modo giusto: bisogna rivedere le cariche e unire dei fiorentini alla società. Solo Diego può fare questa riflessione, non vederlo da un anno a Firenze fa male e da un senso di abbandono.

Ilicic va venduto per 7 milioni di euro. è una cifra ragionevole e un’occasione da prendere al volo. L’anno scorso non fu venduto per 15 milioni, quello è stato un errore madornale. L'input di Diego Della Valle è stato di non vendere non e di costruire lo stadio" conclude Bucchioni.