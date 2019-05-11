Nardella risponde a Diego: "Fatto il possibile per lo stadio e lo sa. A fine campionato ne parleremo"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto a Diego Della Valle attraverso un comunicato, queste le sue parole:"Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato: ora concludi...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto a Diego Della Valle attraverso un comunicato, queste le sue parole:

"Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato: ora concludiamo la stagione, visto che ancora la Fiorentina deve salvarsi. Poi noi siamo pronti per un confronto aperto, pubblico, su tutto. A cominciare dallo stadio: tutti sanno, compresa la società, che il Comune ha fatto tutto ciò che è di sua competenza perché venga realizzato. Non userò la Fiorentina per fare polemica in un momento di difficoltà della squadra e in piena campagna elettorale. Quello che dobbiamo dire lo diremo alla fine del campionato e dopo il voto".