D. Della Valle: "Lo stadio? È un bene che ci sia la volontà di tutti. Presto la Fiorentina vincerà le finali"

Diego Della Valle ha parlato dei risultati raggiunti dalla Fiorentina della gestione Commisso, soffermandosi anche sul tema stadio

L'ex patron, Diego Della Valle, in occasione del Festival dello Sport di Trento, ha parlato della Fiorentina della gestione Commisso. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW:

"Continuiamo a seguire la Fiorentina la domenica. Peccato che sono arrivate le finali ma non le vittorie, ma se sono arrivate vuol dire che si sta facendo un buon lavoro, con un po' di tempo ho l'impressione che le finali le porterete anche a casa. Se tra i miei rimpianti c'è la mancata realizzazione dello stadio? Sì, direi di sì, anche se alla fine il Comune di allora ha fatto tutto ciò che poteva. L'idea di integrarlo con attività che doveva portare un aiuto economico alla società mi sembrava ottima, ma è andata così. Facciamo gli auguri alla società attuale di poterlo fare. Mi pare che ci sia la volontà di tutti e questo è molto bene. Centro sportivo? Noi ne avevamo fatto uno dietro lo stadio, questo centro l'ho visto dai giornali ed è molto bello".

Diego Della Valle: “Cedemmo la Fiorentina alla proprietà più solida e non alla più conveniente per noi”

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