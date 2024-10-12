Diego Della Valle: "Cedemmo la Fiorentina alla proprietà più solida e non alla più conveniente per noi"

Diego Della Valle, presente al Festival dello Sport di Trento, racconta gli anni alla Fiorentina e la cessione del club a Rocco Commisso

L'ex patron della Fiorentina, Diego Della Valle, in occasione del Festival dello Sport di Trento, ha così raccontato gli anni in viola e la cessione del club alla proprietà Commisso. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Noi siamo una famiglia semplice, allenata alle cose difficili. Non c'era un programma legato alla pressione. Andrea non si divertiva più. Era molto attaccato alla società, ma a un certo punto diceva che non ci si rendeva conto del cuore che ci metteva, al di là del denaro, che è importante ma consideriamo secondario. Alla fine ci stava male, ma ha deciso lui di vendere, anche se era più dispiaciuto di me. Andrea è stato bravo a completare un'operazione che supportava la società e la città di Firenze. Siamo usciti dal calcio vendendo una società con tanti calciatori appetibili sul mercato. Tra le varie ipotesi abbiamo scelto quella che era più solida per la società e non la più conveniente per noi, mantenendo calciatori che mi sarei augurato di vedere ancora un anno o due alla Fiorentina.

L'acquisizione della Fiorentina? Erano i primi giorni di agosto, stavo andando in vacanza ma mi chiamò il sindaco di Firenze, chiedendomi se potevo dare una mano a risolvere un problema enorme, perché il calcio a Firenze è tutto. La Fiorentina non veniva iscritta al campionato. Io fui preso alla sprovvista, ma il sindaco lo conoscevo ed era una persona molto seria. L'abbiamo presa con l'obiettivo di tenerla e lasciarla dopo poco nelle mani di una persona seria, possibilmente fiorentina, ma non fu possibile e quindi siamo rimasti noi e abbiamo fatto delle belle cose, portando la Fiorentina in Champions League, che era un'ambizione forte per una città con un bacino d'utenza importante come Firenze".

Il Genoa ha fatto il ritiro a Moena ed è pieno di infortuni. La Fiorentina al Viola Park, solo Pongracic…

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