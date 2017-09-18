Nardella: "Al 95% lo stadio nuovo si farà. Ho apprezzato le parole di Diego, la Fiorentina farà qualcosa di grande"

Concentriamoci sulla squadra, è giovane e può fare bene. Ha ragione Diego Della Valle, al fianco della squadra solo i tifosi" così il sindaco di Firenze

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Ho apprezzato il passaggio in cui Diego Della Valle desidera vedere i tifosi veri intorno alla squadra: concentriamoci su questo senza cercare nuovi elementi di frizione. La Fiorentina sta prendendo la strada giusta. Abbiamo un sogno da coltivare che è realizzabile ed è quello dello stadio. Abbiamo una squadra giovane e talentuosa, una proprietà giovane e un sogno chiamato stadio. Ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di grande.”

Queste invece le parole alla festa dell'Unità:

"Novantacinque su cento faremo sia lo stadio nuovo che l'aeroporto"