Il Comune di Firenze chiama la Fiorentina, dopo le parole di Diego Della Valle c'è preoccupazione sul nuovo stadio

Le parole di ieri del Patton della Fiorentina hanno fatto scattare qualche preoccupazione all'amministrazione comunale di Firenze

Le brusche dichiarazioni di ieri di Diego Della Valle hanno colto di sorpresa anche il comune di Firenze. L’amministrazione comunale sta facendo di tutto per permettere ai Della Valle di realizzare il nuovo stadio della Fiorentina e le dichiarazioni hanno creato apprensione. Da Palazzo Vecchio ieri è partita qualche telefonata verso i vertici societari viola per capire il reale stato delle cose. Fin qui la politica locale ha fatto in modo che tutto andasse per il verso giusto e che i Della Valle potessero scegliere in libertà senza condizionamenti. Secondo il quotidiano esiste la possibilità che il malumore dell’imprenditore marchigiano sia stato dettato anche dalla difficoltà di trovare un partner finanziario per realizzare la nuova casa della Fiorentina.

La Repubblica