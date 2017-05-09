Diego Della Valle vuole rispondere ai tifosi ingaggiando Spalletti. Per Pioli c'è l'offerta di contratto

È lotta a due per il prossimo allenatore della Fiorentina. Tra Pioli e Luciano Spalletti, deciderà il patron Diego Della Valle

Ormai siamo finalmente nel mese finale, in questi 30 giorni sarà chiaro il nome del prossimo allenatore della Fiorentina. Come scritto proprio su questo sito da ormai due mesi è sempre stata lotta tra tre nomi principali, Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti. In questi mesi ci sono stati parecchi alti e bassi tra questi tre indiziati. Tutti sono stati ascoltati e incontrati del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino.

Ma in questo momento i due nomi più caldi sono Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Con l'attuale tecnico dell'Inter c'è stato molto di più di un semplice contatto, la Fiorentina ha offerto un biennale al tecnico che ha già fatto sapere di voler accettare e programmare insieme la stagione. Però resta in voga il nome di Spalletti, vero e grande desiderio dei tifosi viola, significherebbe rilancio vero dei Della Valle nei confronti della Fiorentina, una grande risposta ai suoi tifosi e alle ultime contestazioni.

Sia Spalletti che Pioli hanno fatto sapere di essere molto interessati alla proposta viola ma il tecnico della Roma vorrebbe una squadra capace di lottare per la qualificazione in Champions League. Ora la palla passa a Diego Della Valle, toccherà a lui scegliere il timoniere del nuovo corso viola...

Flavio Ognissanti