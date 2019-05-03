Montella ha avuto da Diego Della Valle la promessa del rilancio. Deciderà il tecnico i giocatori

All’allenatore viola subentrato da meno di un mese a Pioli, spetterà la valutazione della rosa attuale e l’indicazione degli eventuali acquisti da fare per esprimere al meglio le sue idee di gioco.A c...

All’allenatore viola subentrato da meno di un mese a Pioli, spetterà la valutazione della rosa attuale e l’indicazione degli eventuali acquisti da fare per esprimere al meglio le sue idee di gioco.

A chi sarà consegnata la relazione di fine stagione però non è ancora chiaro.

Sarà sempre Corvino a coordinare le strategie di mercato? O il gioco del silenzio è funzionale a una rivoluzione nella struttura del club, che porterà a Firenze nuove figure manageriali?

Montella — e lo ha fatto capire chiaramente nel giorno della sua presentazione — ha ricevuto assicurazioni direttamente da Diego Della Valle sul rilancio tecnico-sportivo della Fiorentina (che poi rappresenterebbe anche il rilancio della carriera del mister napoletano).

Corriere fiorentino