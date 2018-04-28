Diego Della Valle è a Firenze, pranzo con la squadra al completo per caricarla al centro sportivo
Diego Della Valle è arrivato a Firenze questa mattina con sua moglie e si è recato subito al centro sportivo per caricare la squadra in vista della partita di domani contro il Napoli. Il patron della...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 14:43
Diego Della Valle è arrivato a Firenze questa mattina con sua moglie e si è recato subito al centro sportivo per caricare la squadra in vista della partita di domani contro il Napoli. Il patron della Fiorentina ha pranzato con la squadra al completo al centro sportivo ma domani non sarà in tribuna per la partita per impegni di lavoro.