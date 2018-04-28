Diego Della Valle è a Firenze, pranzo con la squadra al completo per caricarla al centro sportivo

Diego Della Valle è arrivato a Firenze questa mattina con sua moglie e si è recato subito al centro sportivo per caricare la squadra in vista della partita di domani contro il Napoli. Il patron della...

A cura di Redazione Labaroviola 28 aprile 2018 14:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle

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