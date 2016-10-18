Diego Della Valle: "Renzi mi ha criticato la campagna acquisti della Fiorentina, il resto..."

Io e Matteo siamo amici, ci diciamo le cose in faccia. Solo sulla Fiorentina...

Il patron della Fiorentina Diego Della Valle ha parlato nel corso del forum per la moda che si è tenuto a Milano in questi giorni, queste le parole sul premier Matteo Renzi e sul suo rapporto con quest'ultimo: “Con Renzi ci sono state critiche sugli acquisti e sulla campagna acquisti della Fiorentina per il resto ci diciamo le cose in faccia e resta l’amicizia tra noi”.

Pochi giorni fa il premier fiorentino e il patron viola si erano incontrati a Casette d'Ete, un uno stabilimento della Tod's per sancire la nascita di una fabbrica della famiglia Della Valle ad Arquata, uno dei paesi colpiti dal terremoto dello scorso agosto.