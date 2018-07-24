DDV: "Un orgoglio aver sponsorizzato la Scala, il Colosseo e aver aperto lo stabilimento nelle Marche"

Diego Della Valle ha parlato al Sole 24 Ore: “Nel corso del tempo abbiamo intrapreso moltissime attività a sostegno dell’arte, tra le quali l’accordo di sponsorizzazione con il Teatro alla Scala di Mi...

Diego Della Valle ha parlato al Sole 24 Ore: “Nel corso del tempo abbiamo intrapreso moltissime attività a sostegno dell’arte, tra le quali l’accordo di sponsorizzazione con il Teatro alla Scala di Milano, alla cultura, come il restauro del Colosseo, ma anche alla solidarietà sociale, il cui esempio più significativo è stata l’apertura in tempi record dello stabilimento produttivo nelle zone del terremoto nelle Marche. Queste ultime due iniziative sono quelle che mi stanno più a cuore. Devolviamo l’1% dell’utile netto ad associazioni del nostro territorio che si occupano di anziani, giovani e persone che hanno bisogno di sostegno quotidiano. Per me e per la mia famiglia poter fare qualcosa di concreto per il nostro Paese è motivo di grande orgoglio”.