Morabito: "Caro DV, la lettera è una mancanza di rispetto verso tutti gli organi d'informazione!"

Ecco quanto pubblicato nel post apparso sul profilo Facebook pubblicato dal Presidente dei giornalisti sportivi della Toscana Franco Morabito:“Signor Diego Della Valle, il non aver reso pubbliche le s...

Ecco quanto pubblicato nel post apparso sul profilo Facebook pubblicato dal Presidente dei giornalisti sportivi della Toscana Franco Morabito:

“Signor Diego Della Valle, il non aver reso pubbliche le sue esternazioni in una conferenza stampa e averle invece affidate a un “Suo” giornale non attraverso un’intervista (magari in esclusiva) ma con una Sua lettera firmata rappresenta un errore madornale, oltre che una totale mancanza di rispetto per tutti gli altri organi di informazione che quotidianamente si occupano della Fiorentina. È evidente che nessuno dei bravi professionisti della comunicazione dei quali Lei si avvale possono averLe suggerito o avallato una decisione del genere, tanto più in un momento come questo. Ciò dimostra ancora una volta, ammesso che ve ne fosse stato bisogno, che Lei non ama farsi consigliare ma fare (e disfare) da sé“.