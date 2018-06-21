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Diego Della Valle vuole Pjaca. Ok a Corvino per chiudere per il giocatore

Diego Della Valle, presente alla decima edizione del Luxury Summit, ha dettato alcuni input in vista del mercato estivo. Come riporta Stadio, la prima linea guida dettata dal presidente è costruire su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 11:59
Diego Della Valle vuole Pjaca. Ok a Corvino per chiudere per il giocatore -
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Diego Della Valle, presente alla decima edizione del Luxury Summit, ha dettato alcuni input in vista del mercato estivo. Come riporta Stadio, la prima linea guida dettata dal presidente è costruire sulle fondamenta della scorsa annata non cedendo alcun titolare mentre la seconda è non mollare la pista per l'attaccante della Juventus Pjaca.

L'esterno croato sarebbe perfetto per giocare con Simeone e Chiesa in un tridente offensivo molto giovane e capace entusiasmare la città di Firenze. E' un'operazione non semplice che però Corvino proverà a portare a termine, magari con un prestito e riscatto per la prossima stagione. Ma il patron ha pure aperto ad un parziale pagamento anticipato.

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