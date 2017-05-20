Diego Della Valle e quella telefonata a De Laurentiis per chiedere di avere Sarri

Il retroscena del Corriere Fiorentino, la Fiorentina voleva davvero Maurizio Sarri sulla panchina viola, anche Diego Della Valle si è mosso per lui..

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, prima di scegliere definitivamente Pioli, la Fiorentina ci ha provato seriamente per Sarri, ma in questo momento è impossibile strapparlo da Napoli (ha un contratto lungo e una clausola rescissoria da 8 milioni di euro). Pare che persino Diego Della Valle abbia fatto un tentativo con l’amico Aurelio De Laurentiis. La risposta è stata assolutamente negativa.