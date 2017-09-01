Mondonico: 'La capacità di essere squadra farà la differenza, tra un pò sarà tutto più chiaro'

Il mio voto al mercato della Fiorentina è 7, che diventa 8 perché sono tifoso

Emiliano Mondonico, protagonista del ritorno in Serie A della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, nel corso della quale si è soffermato in particolar modo sul mercato viola: "La differenza la farà soltanto la capacità di essere squadra. Sono stati mesi duri, ma alla decima di campionato già sarà tutto più chiaro. Il mio voto è 7, che diventa 8 perché sono tifoso".