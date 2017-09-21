Mondonico: "Atalanta più forte della Fiorentina, giocherei difesa e contropiede"

Emiliano Mondonico mette in guardia Pioli sull'Atalanta.

Emiliano Mondonico, all'indomani della sconfitta dignitosa della Fiorentina allo Juventus Stadium, ha parlato del momento viola su Radio Fiesole:

"Quando c'è una bella Fiorentina come quella di ieri sera e perde, mi arrabbio davvero tanto. E’ stata una Fiorentina che ha giocato senza spaventarsi, diciamo che abbiamo perso bene, anche se io sono soddisfatto soltanto quando vinco.

Il futuro è l’Atalanta, attenti che questa squadra in questo momento è davvero forte, altro che provinciale, in questo frangente son superiori a noi. Non c’è dubbio su questo.

Se Pioli sceglie di giocarsela alla pari, la perdiamo. Serve un'impostazione prudente e fatta di ripartenze".