Mondonico: "I giocatori dovrebbero imparare dai tifosi come si scende in campo. Ieri mi sono commosso"

Venire qui e vedere la Fiorentina sul campo mi riempie di gioia e curiosità. Firenze non è mai stata indifferente verso la sua squadra

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2017 17:47

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