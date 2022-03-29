La Fiorentina ricorda "Mondo" a quattro anni dalla sua scomparsa: "Mondonico per sempre con noi"

La Fiorentina ha voluto ricordare l'indimenticato Emiliano Mondonico che quattro anni fa ci ha lasciato a seguito di una lunga malattia

Quattro anni fa è scomparso l'ex allenatore della Fiorentina e grande tifoso viola Emiliano Mondonico. Il club viola ha voluto ricordarlo a distanza di quattro anni sui propri profili social. Sono tantissimi anche i messaggi di affetto dei tifosi sotto il profilo della Fiorentina, che commentando ricordano il Mondo una persona per bene amata da tutta la tifoseria viola. Questo quello che ha scritto la Fiorentina: "Emiliano Mondonico per sempre con noi".

NOVITA' SU ODRIOZOLA DALLA SPAGNA

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-il-real-cerca-un-nuovo-terzino-destro-odriozola-piu-vicino-a-restare-alla-fiorentina/170558/