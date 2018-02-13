Mondonico: "Non so quale sia la vera Fiorentina, è necessario migliorare il settore giovanile"

Emiliano Mondonico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Se la Fiorentina avesse un settore giovanile come quello dell’Atalanta potrebbe aspirare a vincere qualcosa di importante".Prosegue sulla...

Emiliano Mondonico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Se la Fiorentina avesse un settore giovanile come quello dell’Atalanta potrebbe aspirare a vincere qualcosa di importante".

Prosegue sulla partita che, nel prossimo turno di campionato, vedrà opposte due squadre alle quali è molto legato: "Atalanta-Fiorentina? Vediamo cosa fanno i nerazzurri nella partita di Europa League, anche se credo che quando hai entusiasmo tre partite la settimana siano solo una gioia".

E conclude con un pensiero sulla squadra di Pioli: "Quello che mi chiedo è quale sia la vera Fiorentina: quella che ha giocato col Verona o quella con la Juve? Ci sono state troppe prestazioni diverse l’una dall’altra. Con la Juve la partita si prepara da sola, ma non si può perdere 4-1 in casa con il Verona. Attenzione: a Bergamo c’è un’aria da grande squadra".