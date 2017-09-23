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Mondonico: ''Atalanta favorita a Firenze, Pioli non giochi alla pari''

Emiliano Mondonico, grande doppio ex di Fiorentina ed Atalanta, torna a dire la sua sulla sfida di domani al Franchi, ai microfoni di Bergamonews: "L'Atalanta va da favorita a Firenze. Pioli non deve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2017 16:30
Mondonico: ''Atalanta favorita a Firenze, Pioli non giochi alla pari'' -
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Emiliano Mondonico, grande doppio ex di Fiorentina ed Atalanta, torna a dire la sua sulla sfida di domani al Franchi, ai microfoni di Bergamonews: "L'Atalanta va da favorita a Firenze. Pioli non deve pensare di giocarsela alla pari, o corre un grosso rischio: non saprei davvero come mettere in difficoltà tatticamente i nerazzurri, in questo momento".

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