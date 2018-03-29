Si è spento Mondonico, grande tifoso viola ed artefice della promozione in A

Emiliano Mondonico si è spento a 71 anni, nella mattinata del 29 marzo 2018. Lottava col cancro da sette anni, con rabbia, come quando era in panchina, da dove ha guidato Cremonese (riportata in A dop...

Emiliano Mondonico si è spento a 71 anni, nella mattinata del 29 marzo 2018. Lottava col cancro da sette anni, con rabbia, come quando era in panchina, da dove ha guidato Cremonese (riportata in A dopo 54 anni), Atalanta (semifinale Coppa Coppe contro il Malines), Torino (iconica la sedia alzata in finale di Coppa Uefa contro l’Ajax in segno di protesta contro l’arbitraggio), Napoli e Cosenza, Fiorentina (di cui era grande tifoso; nel 2004, riportandola in A), quindi Albinoleffe e Novara. Uomo senza peli sulla lingua esprimeva sempre il suo pensiero senza timore. Ai familiari e agli amici vanno le sentite condoglianze da parte della redazione di Labaroviola