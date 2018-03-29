VIDEO, il commovente incontro tra Astori e Mondonico alla festa della Fiorentina

Era l'agosto del 2016 e la Fiorentina festeggiava i 90 di storia sul prato del Franchi dopo la partita contro il Chievo. Tra i tecnici invitati dalla società viola anche Emiliano Mondonico protagonist...

Era l'agosto del 2016 e la Fiorentina festeggiava i 90 di storia sul prato del Franchi dopo la partita contro il Chievo. Tra i tecnici invitati dalla società viola anche Emiliano Mondonico protagonista della storica promozione in serie A nel 2004 e grande tifoso viola. Nel campo l'incontro tra Astori e il tecnico, in piena lotta contro il cancro allo stomaco. Astori gli chiede le sue condizioni, una battuta, un sorriso e un bell'abbraccio tra i due. Una scena commovente. Ecco il video di Sport Mediaset

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