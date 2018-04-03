Vergogna Juventus nel minuto di silenzio per Mondonico, piovono fischi da una parte di tifosi bianconeri

Triste show all'Allianz Stadium, nella gara contro il Milan una parte di tifosi della Juventus forse ha toccato uno dei punti più bassi della loro lunga storia. Durante il minuto di raccoglimento in r...

Triste show all'Allianz Stadium, nella gara contro il Milan una parte di tifosi della Juventus forse ha toccato uno dei punti più bassi della loro lunga storia. Durante il minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex allenatore del Torino, Emiliano Mondonico, alcuni tifosi del Torino si sono lamentati sui social per alcuni fischi non proprio rispettosi che sarebbero partiti dagli spalti dello Stadium. C'è da segnalare che però la maggior parte dello stadio ha applaudito in memoria dell'ex tecnico, ma qualche pecora nera forse non ha ritenuto opportuno rispettare l'ex granata. Alcuni tifosi bianconeri sostengono però che i fischi che si sono uditi erano solo all'indirizzo di Bonucci.

Il triste spettacolo è poi proseguito con la pioggia di insulti proprio verso Bonucci in occasione del goal del difensore rossonero. Parole pesanti ed irripetibili verso l'ex bianconero. Ma gli juventini non erano quelli che facevano la morale ai napoletani in merito ai fischi a Higuain?

Per concludere i soliti beceri cori di discriminazione razziale verso i napoletani avvenuti al minuto 92: "Oh Vesuvio lavali col fuoco!", episodi gravissimi che per i grandi media sono passati quasi inosservati.