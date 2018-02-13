Mondonico duro :"Se cedi sempre i migliori non esiste un serio progetto sportivo."

Emiliano Mondonico ha parlato anche di Fiorentina ai microfoni di RMC Sport :"Si è parlato di progetto, ma cosa si intende? Quando il progetto deve portare a delle conclusioni vincenti i migliori gioc...

Emiliano Mondonico ha parlato anche di Fiorentina ai microfoni di RMC Sport :"Si è parlato di progetto, ma cosa si intende? Quando il progetto deve portare a delle conclusioni vincenti i migliori giocatori vengono venduti. Ogni annata deve essere determinante per raggiungere il massimo, non si può dichiarare di voler vincere lo Scudetto tra cinque anni. Per il momento le squadre davanti alla Fiorentina sono migliori, se c’è un progetto è fare risultato la domenica. Altrimenti si toglie alla gente la voglia di andare allo stadio, i tifosi vanno per vedere la squadra vincere, mica per vedere il progetto."