Mondonico sul Napoli: "Vale la pena giocare bene se poi i risultati non arrivano?"

Emiliano Mondonico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Nelle prossime partite il Napoli si giocherà il campionato. Questa mancanza di risultati, a prescindere dal gioco, deve far rifletter...

Emiliano Mondonico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Nelle prossime partite il Napoli si giocherà il campionato. Questa mancanza di risultati, a prescindere dal gioco, deve far riflettere tutti".

Prosegue con una riflessione: "Conta il risultato, non il possesso palla e il calcio del futuro. Vale la pena giocare bene se poi i risultati non arrivano?".

E conclude sulle dirette concorrenti: "A maggior ragione se vediamo altre squadre, come Juventus, Inter e Roma, vincere basandosi soprattutto sulla fase offensiva. Queste due gare perse devono servire per far pensare che l’importante è il risultato".