La Fiorentina e il popolo viola piangono Mondonico, il comunicato della società gigliata

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ricorda cosa Emiliano Mondonico, scomparso questa mattina:"Proprietà, Dirigenza e tutta la Fiorentina si stringono alla famiglia per la scomparsa di Emiliano M...

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ricorda cosa Emiliano Mondonico, scomparso questa mattina:

"Proprietà, Dirigenza e tutta la Fiorentina si stringono alla famiglia per la scomparsa di Emiliano Mondonico.

Emiliano, oltre ad essere stato un grande tifoso viola, è stato l’allenatore che ha riportato la Fiorentina in Serie A nel 2004 e per questo resterà per sempre nella nostra storia e nei nostri cuori.

Mondonico è sempre rimasto vicino alla Fiorentina e siamo felici di averlo celebrato in occasione della festa dei 90 anni della Società Viola, come uno dei più importanti allenatori della storia gigliata."