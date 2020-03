L’allenatore e tifoso viola Emiliano Mondonico è scomparso due anni fa. Queste le parole rilasciate dalla figlia Clara a La Nazione: “Papà mi manca ogni giorno di più da quando se n’è andato. La gioia più grande vissuta in carriera è aver riportato la sua Fiorentina in Serie A. I ragazzi del Settebello mi hanno fatto uno straordinario regalo, mi hanno dato la tessera che era di mio papà, un gesto bellissimo. L’ho tanto desiderato ma non l’ho mai chiesto, l’hanno deciso i tifosi e li ringrazierò per sempre”.