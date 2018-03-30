Prandelli ricorda Mondonico: "Mi diceva di non vendere fumo, serve un corso su di lui a Coverciano"

Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, ha ricordato Emiliano Mondonico ai microfoni di Rmc Sport: "Aveva questa capacità innata di riuscire sempre a sdrammatizzare, ricordandoci che eravamo de...

A cura di Redazione Labaroviola 30 marzo 2018 18:08

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