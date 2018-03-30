Prandelli ricorda Mondonico: "Mi diceva di non vendere fumo, serve un corso su di lui a Coverciano"
Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, ha ricordato Emiliano Mondonico ai microfoni di Rmc Sport: "Aveva questa capacità innata di riuscire sempre a sdrammatizzare, ricordandoci che eravamo de...
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2018 18:08
Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, ha ricordato Emiliano Mondonico ai microfoni di Rmc Sport: "Aveva questa capacità innata di riuscire sempre a sdrammatizzare, ricordandoci che eravamo dei privilegiati. Da giocatore ero il suo pupillo, insieme a Cabrini. Quando diventai allenatore, mi consigliò di non prendermi troppo sul serio e di non vendere fumo. Mondonico, inoltre, sapeva leggere le gare come nessun altro: servirebbe un corso a Coverciano, per studiarlo".