La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Franchi si chiude stasera alle ore 19, ma la stima comparsa stamani su L’Eco di Bergamo non è destinata a essere smentita di molto dai fatti: domani per Fiorentina-Atalanta, ottavo secco di Coppa Italia, allo stadio di Firenze si presenteranno circa duecento tifosi atalantini. Una trasferta per pochissimi intimi, vincolata al possesso della carta di fidelizzazione del tifoso-tessera del tifoso-Dea Card e resa impossibile a molti da giorno e orario lavorativi.

TuttoMercatoWeb.com