Gabriele Zamagna, ds dell’Atalanta, ha parlato in occasione degli Italian Sport Awards, il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019.

Prossima sfida contro la Fiorentina: cosa pensa dello sfogo di Commisso? “Mi aspetto davvero una grande partita come in colpa italia. Vedremo tantigrandi calciatori sul rettangolo verde. Le polemiche post-Juve non ci riguardano, sono chiacchere che fanno parte del gioco..”

Tuttomercatoweb.com