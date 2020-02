Il portiere dell’Atalanta, presente alla presentazione della squadra ESport dell’Atalanta per FIFA20 e PES, ha parlato così ai microfoni di TMW.​​

Sabato la sfida contro la Fiorentina. Avete un conto in sospeso dalla Coppa Italia? “Non ho conti in sospeso con la Fiorentina. Contano i tre punti e li vogliamo per noi. Sarà una grande partita. Siamo pronti”.

